“Condivido quanto spiegato da Arancio”, Giudice: “Chi pone veti invece dimostra miopia politica”

Gela. “Le parole di Arancio e dei dirigenti del Pd sono da apprezzare. Abbiamo sempre detto che davanti ad un progetto basato sui temi per la città non ci tireremo indietro”. Il segretario dei civici di “Una Buona Idea”, Giovanni Giudice, non può che accogliere favorevolmente quanto riferito dall’ex parlamentare regionale ora alla guida dei dem locali. Arancio, nel corso dell’assemblea cittadina del Pd e dopo la riunione, ha ribadito l’ottima impressione avuta a seguito delle prime interlocuzioni con i civici. “Arancio – aggiunge Giudice – dimostra lungimiranza e intelligenza politica. Del resto, nutro molta stima nei suoi confronti. Se ci sarà una comunanza di intenti sui temi per noi il percorso potrà andare avanti ma senza veti”. Gli stessi civici, al momento, sono impegnati su più fronti, compreso quello interno. Il confronto per sviluppare un programma in vista delle prossime amministrative è stato aperto anzitutto tra le fila del movimento. Al contempo, non mancano i contatti con i grillini del Movimento cinquestelle e con gli stessi dem. “Le impressioni, fino ad ora, sono favorevoli – precisa Giudice – sia con il Movimento cinquestelle sia con il Pd ci sono punti in comune da sviluppare. Per noi, inoltre, l’Mpa è come una seconda casa”. Proprio sul tasto degli autonomisti non tutti, in casa dem, seguono la stessa linea. Il fondatore del laboratorio politico “PeR”, Miguel Donegani, ha messo in guardia i suoi da eventuali alleanze “con cuffariani e lombardiani”.