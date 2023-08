Reddito di cittadinanza revocato per errore, invalido e inoccupabile: “Non so come andare avanti”

Gela. Invalido, senza lavoro e con tre figli a carico, Nunzio Caruso era uno di quelli per cui il reddito di cittadinanza era diventato fonte di serenità e di sostentamento. Tra l’altro Nunzio rientrava nella ristretta platea degli inoccupabili, gli unici che al momento sono sfuggiti alla mannaia del governo Meloni che ha falcidiato oltre 30mila percettori di reddito ad agosto. Eppure Nunzio il reddito lo ha perso comunque, per un errore burocratico. Un’errata comunicazione all’Inps del lavoro temporaneo di una delle figlie che, per solo un mese ha lavorato come commessa in una gioielleria, che ha portato alla sospensione della misura di sostegno, che adesso è stata del tutto bloccata.