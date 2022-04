Regionali, Morgana tra gli “sherpa” per individuare il candidato del campo progressista

Gela. Il campo progressista, teorizzato dai dem e dai grillini in vista di un’alleanza per le regionali del prossimo autunno, si colora anche di sfumature locali. Sarà un tavolo tecnico a definire i passi da muovere per arrivare a designare un candidato unico alla presidenza della Regione, che rappresenti dem, pentastellati e l’area di sinistra del presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava. I grillini hanno scelto l’avvocato Simone Morgana, che siederà allo stesso tavolo con il dem Alfredo Rizzo e con Sergio Lima, portavoce della presidenza della commissione regionale antimafia. Saranno gli “sherpa”, incaricati di vagliare tutti i possibili profili. Dovranno definire le linee portanti, per un metodo condiviso di scelta del candidato presidente. L’ex consigliere comunale pentastellato, tre anni fa candidato a sindaco, è da sempre vicino all’area grillina che si rifà ora all’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e della quale fanno parte il senatore Pietro Lorefice, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola e l’attuale consigliere comunale Virginia Farruggia. Negli scorsi mesi, si parlò di una possibile corsa di Di Paola per la presidenza della Regione. Dem e pentastellati ormai da tempo ragionano di alleanze politiche, anche a livello locale.