Regionali Sicilia, da Forza Italia rosa di nomi, Fdi converge su Schifani

PALERMO (ITALPRESS) – Prende corpo la candidatura di Renato Schifani per il centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana. Sul nome dell’ex presidente del Senato convergono Forza Italia e Fratelli d’Italia, si attende il parere della Lega.

“Giorgia Meloni continua a sostenere che il miglior candidato possibile è Nello Musumeci, ma di fronte alla necessità di salvaguardare l’unità del centrodestra ha accettato la proposta di Silvio Berlusconi di individuare il nome da una rosa proposta da Forza Italia – spiega all’Italpress l’esponente di Fdi e vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa -. In questa rosa è presente Renato Schifani, che dal punto di vista di Meloni è il migliore in termini di competenza ed esperienza, nonché per il suo ruolo istituzionale di ex presidente del Senato che lo pone al di sopra delle beghe dei partiti. Meloni ha già informato Matteo Salvini, adesso tocca alla Lega esprimersi”.

“Il profilo politico-istituzionale di Renato Schifani non si discute. Fratelli d’Italia ha dimostrato grande senso di responsabilità e di oculatezza nella scelta, accettando tra la rosa di candidati proposta dagli alleati quella dell’esponente che potesse garantire certamente qualità nell’azione politica e di governo, ma anche di equilibrio essendo appunto Schifani per i suoi trascorsi e per la sua storia certamente uomo delle istituzioni e personaggio politico al di sopra delle parti”, ha detto all’Italpress il coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella.

(ITALPRESS).

– foto Agenziafotogramma.it –