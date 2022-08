“Su trasporto disabili basta populismo”, Sammito: “Consiglio non si è ancora espresso”

Gela. Se i disservizi sanitari hanno nuovamente fatto accendere le polveri in maggioranza, anche sul nuovo regolamento per il trasporto disabili l’amministrazione comunale sarà messa a dura prova. La giunta ha approvato la proposta del settore servizi sociali, avanzata dall’assessore Nadia Gnoffo. La Consulta delle associazioni a supporto dei disabili e anche il segretario cittadino dem Guido Siragusa hanno pubblicamente criticato il contenuto del nuovo regolamento, chiedendo che si faccia un passo indietro. Una tensione che il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito considera invece lesiva. “Ai suggeritori seriali e a chi ritiene di sapere tutto – dice – voglio solo ricordare che il regolamento non è stato approvato. C’è stato il passaggio in giunta. Deve ancora arrivare alla presidenza del consiglio comunale e poi essere trasmesso alla commissione, che potrà anche proporre modifiche, dopo aver sentito il dirigente, l’assessore e i tecnici. L’ultima parola, comunque, tocca sempre al consiglio, che vorrei ricordare può anche emendare gli atti. Non capisco perché si debba fare populismo, che non fa bene a nessuno e crea allarmismo, sia tra i diversamente abili che tra le loro famiglie. Dovremmo tutti stare più accorti”.