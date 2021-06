Regione deve accelerare su Agenda Urbana, sì a polo Pirandello: Montelungo al ministero

A Palazzo di Città, come era già stato anticipato, si è scelto invece il programma “Rigenerazione urbana” del Ministero dell’interno per tentare la strada del finanziamento da oltre 5 milioni di euro per il progetto di riqualificazione complessiva di Montelungo. Progetto che era stato rimandato al mittente dalla Regione ma che ora dovrebbe trovare i fondi da Roma. Negli scorsi giorni, Di Stefano e Collura hanno avuto incontri con la commissione sviluppo economico e la giunta ha confermato la scelta, con una delibera. Il parco andrebbe a coprire 66 ettari di terreno di proprietà comunale, ricadenti all’interno di aree protette, che sarebbero poi affidati a privati e associazioni. La struttura al suo interno sarebbe rivista con materiali naturali, riducendo al massimo il consumo di suolo e rimanendo fedeli alle caratteristiche del posto, in armonia con le disposizioni normative del Piano paesaggistico della Provincia di Caltanissetta e con le destinazioni d’uso previste dal prg. “In questi giorni abbiamo letto l’avviso pubblico – fanno aggiungono sindaco e assessore – e ci siamo resi conto del fatto che il nostro progetto era perfettamente in sintonia con le linee guida. Per cui, già ieri lo abbiamo depositato al Ministero e attendiamo, entro agosto, ls risposta circa l’ammissibilità al finanziamento. L’amministrazione comunale, nonostante lo stop della Regione, non ha mai desistito né ha perso di vista l’obiettivo di accedere a nuove linee di finanziamento. L’attenzione è rimasta massima e stavolta siamo molto ottimisti. Un ringraziamento doveroso va ai dirigenti Emanuele Tuccio e Alberto De Petro e al rup Buttiglieri per il grande lavoro portato avanti. Crediamo davvero tanto nella possibilità di donare questo parco alla città, perchè è un’area del nostro territorio molto suggestiva e con un meraviglioso polmone verde. Pertanto, vogliamo metterla in sicurezza e a disposizione di associazioni e cittadini per tutte le iniziative culturali e sociali che vi vorranno organizzare”. Montelungo non rientra nel sistema di Agenda Urbana e per questa ragione si è tentato prima il finanziamento regionali, poi saltato, e ora c’è la carta ministeriale. E’ stata scelta una società specializzata per trasmettere tutti i dati tecnici al ministero.