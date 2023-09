Renziani lavorano alla lista per le amministrative, confronto con i vertici in assemblea regionale

Gela. Una scelta, anche se non proprio così pronosticabile, l’hanno già fatta. I renziani di Italia Viva, a livello locale, stanno infatti seguendo l’evoluzione del progetto di centrodestra. Con la ripresa dell’attività politica, gli esponenti del partito hanno partecipato all’assemblea regionale del partito, in presenza del leader Matteo Renzi. L’ex presidente del consiglio, in questo periodo, ha annunciato che in vista delle europee partirà il progetto del “Centro”. Tema toccato durante la verifica con il gruppo siciliano. Nel corso dell’assemblea, ci sono stati interventi di dirigenti cittadini, l’avvocato Emanuele Maganuco e il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura. Di fatto, il contenitore del “Centro” dovrebbe servire a sondare il campo di tutte quelle forze moderate che vogliano condividere un progetto comune. Il cronoprogramma strategico, in vista delle amministrative, invece, non dovrebbe subire scossoni. “A breve, ci saranno incontri con il gruppo locale – dice il dirigente cittadino Giuseppe Perna che è stato tra gli esponenti più attivi nella scuola di formazione “Meritare l’Europa” – il percorso va avanti e il confronto con Renzi è servito a valutare più aspetti. Ci poniamo sicuramente al di fuori dei populismi, sia di destra che di sinistra. Il progetto del “Centro” è rivolto prevalentemente alle europee e a livello locale, in ogni caso, ci sarà comunque sempre autonomia di scelta. Valuteremo ma ritengo che il percorso intrapreso proseguirà”. I contatti vanno avanti anche con alcune entità civiche che avevano inaugurato un tavolo di confronto. “Sicuramente, non con “Una Buona Idea” – precisa Perna – che ha preso una direzione del tutto diversa dalla nostra”. In casa renziana, i prossimi mesi dovrebbero servire a consolidare il percorso in città, in un’aggregazione di centrodestra che punta all’unità.

“Intanto, continuiamo a lavorare sulla lista che è già a buon punto – aggiunge Perna – siamo decisamente avanti nella definizione”.