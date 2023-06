“Responsabili” disinnescano sfiducia, dialogo a distanza con i pro-Greco? Ora rendiconto e Ghelas

Gela. La volata finale che ha sparigliato gli equilibri dell’aula consiliare, quando sembrava che la sfiducia fosse ormai cosa fatta, l’hanno lanciata i “responsabili”. Progressisti e civici sono riusciti a trovare il varco politico per sganciarsi da una mozione che hanno sempre considerato espressione del solo centrodestra ma che erano comunque pronti a votare. I civici di “Una Buona Idea”, la grillina Virginia Farruggia, l’indipendente Paola Giudice, il dem Gaetano Orlando e l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia, in tutti i loro interventi hanno invitato il sindaco a dimettersi. Una sorta di “chiamata” ai pro-Greco, che a loro volta hanno insistito affinché l’avvocato evitasse la sfiducia, presentando le proprie dimissioni. Così è stato, alla fine. Il dialogo a distanza tra i “responsabili” e i pro-Greco è proseguito anche durante la lunghissima seduta d’aula. Da settimane, il fronte di centrosinistra e i civici sostengono atti strategici e sono stati decisivi per farli approvare. “Senza di loro saremmo già stati a casa quaranta giorni fa”, ha detto il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Le dimissioni formalizzate dall’avvocato Greco hanno aperto la scatola politica. Per progressisti e civici, “missione compiuta”. Hanno poi lasciato l’aula. “Il sindaco si è dimesso – ha detto Giudice – non ha senso accanirsi contro la persona con la sfiducia. Noi abbiamo chiesto che si dimettesse. Dovrebbero essere i consiglieri di centrodestra a seguire la coerenza e a dimettersi, dopo aver votato la sfiducia”. Ancora una volta i “responsabili” si sono rivelati decisivi. Prima del voto sulla mozione, lo stesso Morselli ha lanciato non pochi segnali: li ha ringraziati per quanto fatto in queste settimane. “Noi con questo centrodestra non vogliamo più avere a che fare”, ha detto il consigliere assai vicino al sindaco Greco. L’asse politico per alcuni esponenti pro-Greco potrebbe spostarsi verso il centrosinistra? Non è da escludere. Per i “responsabili”, con le dimissioni del sindaco, si apre però un’altra fase di priorità amministrative e per la città. Il rendiconto 2021 è un fardello da valutare con molta attenzione e lo stesso vale per i correttivi.