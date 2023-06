Sindaco dimissionario, Faraci alla guida della giunta: “Greco ha il nostro pieno appoggio”

Gela. Da tecnico, per nulla avvezzo alla politica, a capo (pro-tempore) dell’amministrazione. Tutto nel breve volgere di una giornata, quella che a Palazzo di Città si è conclusa con la sfiducia svanita ma al contempo con le dimissioni del sindaco Lucio Greco. Così, toccherà all’assessore al bilancio e vicesindaco Mariangela Faraci, almeno nell’arco dei prossimi venti giorni, farsi carico di condurre la giunta, per ora priva dell’avvocato Greco. Il primo cittadino, che all’apice di tensioni sempre più forti ha scelto di dimettersi, ha la “finestra” dei prossimi venti giorni per decidere se rinunciare alle dimissioni o lasciare definitivamente Palazzo di Città. Sembra scontato che i suoi cercheranno di riaverlo in municipio. “Il rendiconto non ancora approvato così come i correttivi non dipendono dal sindaco, che ha invece lavorato a pieno – dice l’assessore Faraci – ci sono altri fattori e questo per onestà intellettuale bisogna dirlo. Da domani, lavoreremo per dare un bilancio stabile alla città”. Tocca a lei fare da capo dell’amministrazione. In giunta è arrivata su chiamata dell’avvocato Greco, proprio con il compito di monitorare l’intero settore finanziario del municipio. In questi mesi ha lavorato in stretta collaborazione con il sindaco e nell’ultima fase con il segretario Carolina Ferro e con il dirigente Pino Erba. “Faremo tutto quello che è necessario per chiudere le situazioni ancora aperte”, ha aggiunto al termine della seduta fiume sulla sfiducia.