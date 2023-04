“Responsabilità verso la città, troppi veleni nel centrodestra”, Iaglietti: “Bene scelta Cascino”

Gela. Deve prevalere il senso di responsabilità verso la città, senza dare spazio alle beghe di partito. L’autonomista Diego Iaglietti rinnova l’invito a superare la mozione di sfiducia e a varare il Pef per il servizio rifiuti. “L’ultimo consiglio comunale è stato pieno di dinamiche non positive per le decisioni che si dovevano prendere. Ci sono troppi veleni nella coalizione di centrodestra e non si può continuare in questo modo. Bisogna fare tutti un passo indietro e fare un’azione di responsabilità nei confronti dei cittadini. In questo periodo critico, per il futuro della nostra città, bisogna essere compatti soprattutto negli atti finanziari. Il consigliere Cascino – dice Iaglietti – lo ha fatto ed è stato d’esempio per tutti e spero, che il suo partito, non lo porti a fare marcia indietro. Questo significherebbe fare fallire la nostra città esclusivamente per giochi politici e, in questo momento storico, tutto questo non può succedere. Bisogna pensare al bene dei cittadini e non alle diatribe interne di ogni singolo partito per accaparrarsi la leadership. Pensiamo a risolvere, tutti compatti, la crisi economica della città mettendo in campo prima di tutto il buon senso”.