Rete idrica, “ripristini strade inaccettabili”: Greco, “Siciliacque finanzi lavori condotta San Leo”

Gela. Raddoppiare le squadre per gli interventi di riparazione di guasti alla condotta segnalati dai cittadini; rendere efficace il front office di Caltaqua anche con personale in loco per rispondere alle istanze degli utenti; ammodernamento della rete non ancora sostituita e digitalizzazione della lettura dei contatori. Sono questi i temi affrontati nel corso di una riunione voluta dal sindaco Lucio Greco con il presidente dell’Ati idrico, Massimiliano Conti, il direttore generale Antonino Collura, il direttore tecnico di Caltaqua Massimo Chiarelli e il responsabile della distribuzione idrica di Caltaqua, Giuseppe Virgolini.

“Il ripristino del manto stradale dopo gli interventi di riparazione è inaccettabile, inefficace e inadeguato – ha detto il sindaco – ricevo ogni giorno rimostranze dai cittadini anche per i ritardi negli interventi di riparazione di guasti e di mancate risposte dal call center”.

Il presidente dell’Ati idrico Conti ha sottolineato come rispetto al 2019 la portata idrica sia aumentata del 25 per cento, mentre i responsabili di Caltaqua hanno confermato che allo stato sono segnalate 21 perdite in città, ammettendo che l’impresa che si occupa di riasfaltare le strade dopo gli interventi di riparazione agisca con notevole ritardo.