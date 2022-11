Revocata sospensione antiracket: “Ringraziamo prefetto, continuiamo lotta contro estorsioni”

Gela. Come abbiamo già riferito, la prefettura di Caltanissetta ha revocato la sospensione dell’associazione antiracket “Gaetano Giordano”. Rientra ufficialmente nell’elenco delle associazioni riconosciute. Il nuovo direttivo, ora guidato da Alfonso Peritore dopo le dimissioni dello storico presidente Renzo Caponetti (indagato in un’inchiesta condotta dalla procura), aveva avviato tutti i necessari passaggi per riottenere l’inserimento nell’elenco delle associazioni antiracket. “Nel provvedimento è stato altresì dato atto dell’esito favorevole degli accertamenti preliminari di tutte le forze di polizia, della sussistenza di tutti i requisiti di legge per il permanere della nostra associazione nell’elenco e, soprattutto dell’aver posto in essere iniziative destinate a fare venir meno i motivi per i quali era stata adottata la sospensione”, fanno sapere dall’associazione. Il presidente Peritore ringrazia la prefettura.