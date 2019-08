“Riapriamo tavolo coalizione”, Cascino: “Centrodestra non governa insieme al Pd”

Gela. La coalizione di centrodestra deve tornare a riunirsi, per partire da quello che l’attuale giunta del sindaco Lucio Greco non sta riuscendo a fare. La proposta, tra gli altri, la sostiene il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Angelo Cascino. Gli esponenti locali del partito di Giorgia Meloni sono riusciti a piazzare un loro consigliere comunale di riferimento, l’ex Sicilia Futura Sandra Bennici. Con le legislative che potrebbero tenersi ben prima del previsto, date le sabbie mobili che stanno paralizzando la coalizione giallo-verde al governo, quelli di Fratelli d’Italia vogliono mettere le cose in chiaro, anche perché a livello nazionale potrebbero trovarsi insieme a partiti che, in città, appoggiano invece la giunta Greco. “Il centrodestra locale ha fatto una scelta chiara, sostenendo il candidato leghista – dice Cascino – è vero, ci sono partiti di centrodestra che stanno appoggiando la giunta di centrosinistra del sindaco. Chi sta nel centrodestra, però, non può governare insieme al Pd. Credo che subito dopo il periodo di pausa estiva, sarà necessario riavviare il tavolo di centrodestra”. Evidente il riferimento a Forza Italia, che il coordinatore provinciale e deputato all’Ars Michele Mancuso ha portato nell’accordo “arcobaleno” di Greco. Ben prima che la campagna elettorale entrasse nel vivo, c’erano stati contatti tra Cascino e Mancuso, nel tentativo di un percorso comune che comprendesse sia Fratelli d’Italia che i forzisti. Alla fine, le scelte sono state diametralmente opposte. Cascino ritiene che questa sia la fase adatta per rilanciare la coalizione di centrodestra. “La giunta Greco, questo lo sapevamo già dall’inizio, non ha la bacchetta magica e non può risolvere problemi che la città si trascina dietro da decenni – aggiunge – però, in questi primi cento giorni non c’è stato alcun risultato neanche rispetto alle promesse elettorali. Niente pulizia generale nei quartieri, non c’è stata la denuncia contro i disservizi di Caltaqua e sul fronte della vertenza industriale mancano passi in avanti. Abbiamo atteso che la nuova giunta iniziasse ad operare, ma ad oggi il giudizio è del tutto insoddisfacente. Ora, inizia la vera opposizione”.