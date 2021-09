Ricciardi “In sicurezza con 90% vaccinati e green pass al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Se si arriva alla copertura vaccinale al 90% “ci mettiamo in sicurezza. Insieme al Green Pass ci porterebbe nella condizione di controllare con una certa tranquillità la circolazione del virus. Non lo eliminiamo ma la sua presenza sarebbe compatibile con la conduzione di una vita normale e con la tutela della salute”. Lo dice Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, in un’intervista a La Repubblica. E sull’obbligo di Green Pass a coloro che lavorano, nel pubblico e nel privato, non ha dubbi: “sono convinto – sottolinea – che l’uso del certificato debba caratterizzare tutte le attività che si svolgono in luoghi chiusi. La variante Delta è così contagiosa che se gli dai spazi se li prende tutti”. Estendendo il green pass quindi si potrebbe evitare di mettere l’obbligo vaccinale? “Sì perchè con questa ‘spinta gentilè arriveremmo comunque a coperture elevatissime. E’ chiaro poi che se emergono nuove varianti ancora più preoccupanti della Delta si può tenere come arma di riserva l’obbligo”. (ITALPRESS).