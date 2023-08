Rifiuti abbandonati, ancora diverse zone trasformate in mini discariche abusive

Mini discariche, con masserizie e rifiuti speciali, si notano anche a Scavone, in un’area limitrofa alle palazzine popolari. Fuori dal centro abitato, rifiuti e vecchia mobilia sono accatastati in un terreno a Manfria, così come continua l’abbandono in contrada Borgo Manfria, nei pressi della Gela-Licata. A risentirne sono infine diverse aree rurali. Sono tutti siti nei quali i rifiuti vengono rilasciati quasi periodicamente nonostante i tentativi di bloccare i trasgressori.