Rifiuti, Cgil scrive all’Anticorruzione sul servizio in house: “Gravi condotte Impianti”

Gela. Domenica scorsa, al termine di un’assemblea dei lavoratori del servizio rifiuti, Cgil e Confial hanno indetto una serie di sit-in, davanti ai municipi dei Comuni delle cosiddette “cinque terre” (Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino e Delia) e di Niscemi. Non accettano che il nuovo servizio in house parta, con assunzioni a tempo determinato e tramite agenzie interinali. I vertici della Cgil hanno respinto, con una nota ufficiale, la proposta formulata dall’amministratore della “Impianti Srr”, società che ha ottenuto la gestione del servizio in tutti i Comuni dell’ambito. Il segretario confederale Rosanna Moncada e il responsabile del settore igiene ambientale della Fp-Cgil, Paolo Anzaldi, confermano i sit-in. Il sindacato, però, va anche oltre. E’ stata chiesta alla “Impianti”, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, l’acquisizione degli atti che hanno permesso l’affidamento in house del servizio. Dalla Cgil, ancora, fanno sapere di aver scritto all’Anticorruzione, “in merito alle perplessità avanzate da parte di questa organizzazione sindacale relativamente alle modalità di assunzione del personale che intende adottare la “Impianti Srr”, chiedendo anche chiarimenti e conseguenziali provvedimenti in merito alla procedura amministrativa adottata per l’affidamento in house providing”, si legge in una nota ufficiale firmata da Moncada e Anzaldi. Il sindacato, quindi, mette in discussione non solo il metodo di assunzione, sostenuto da “Impianti” e “Srr4”, ma anche l’iter per l’affidamento alla società.