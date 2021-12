Nuova impennata del contagio Covid in città, 44 casi: più di 400 positivi

Gela. La curva complessiva dei contagi Covid in città supera quota 400. Nelle ultime ventiquattro ore, una nuova impennata, con quarantaquattro contagiati, tutti in isolamento domiciliare. In totale, sono 414. I guariti, invece, sono dodici. Un paziente gelese ha lasciato la degenza ordinaria, perché “guarito virologicamente”. In base ai dati di Asp, non risultano altri ricoveri di pazienti gelesi. Un positivo al Covid, di Niscemi, è invece deceduto.