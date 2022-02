Rifiuti, in consiglio Greco-Farruggia: grillina, “un ricorso al Tar sul servizio in house”

Gela. Non si può più aspettare. Solo su questo punto sembrano concordi il sindaco Lucio Greco e il consigliere del Movimento cinquestelle, Virginia Farruggia, quando si tocca il tema del nuovo servizio rifiuti. L’amministrazione comunale, ormai da mesi, ha scelto la strada di una gara autonoma, senza passare dal servizio in house della “Impianti Srr”, la società che ha ottenuto la gestione di tutte le attività nei Comuni dell’ambito. Anche questa sera, nel corso della seduta di question time del consiglio comunale, il sindaco l’ha confermato, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere grillino. Se per Greco non si può attendere all’infinito una risposta dalla Srr4, almeno sulla gara; per Farruggia, invece, l’amministrazione comunale è fin troppo ferma, appunto in attesa di risposte. Il consigliere ha stigmatizzato, inoltre, le scelte politiche della Regione, proprio sul tema dei rifiuti. Farruggia è stata chiara, il sindaco dovrebbe adottare soluzioni forti. “Mi aspetto un ricorso al Tar contro il deliberato della Srr4 sul servizio in house – ha detto – e una verifica, anche tramite un legale, sulle assunzioni fino ad ora effettuate”. Sia il consigliere che il sindaco hanno richiamato le tante critiche che i sindacati hanno mosso dai vertici di Srr4 e “Impianti Srr”, anche per le assunzioni, ritenute non in linea con quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Greco ha citato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contro forme di precarietà occupazionale, che sarebbero favorite, nel caso locale, dai rapporti a tempo determinato, o attraverso agenzie interinali, previsti per le assunzioni nel servizio in house, come già verificatosi a Butera e Delia. “Vorrei sottolineare – ha detto il sindaco rispondendo all’interrogazione di Farruggia – che il nuovo servizio è partito solo a Butera e Delia, città amministrate da due componenti del cda della Srr4”.