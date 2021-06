Rifiuti Lampedusa e Linosa a Timpazzo, 200 tonnellate ma solo per un giorno

Gela. Senza più la possibilità di conferire, per gli stessi quantitativi, nel sito privato di Lentini, in diverse zone dell’isola si fa fatica a trovare soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti. La Regione guarda a Timpazzo come soluzione alternativa e anche per l’aumento dei quantitativi conferibili il progetto va avanti. Il dirigente regionale del servizio 5-gestione integrata dei rifiuti, Rosalba Consiglio, e il dirigente generale del dipartimento acqua e rifiuti, Calogero Foti, hanno autorizzato i Comuni di Lampedusa e Linosa, che fanno parte della Srr Agrigento provincia est, a conferire duecento tonnellate di rifiuti indifferenziati, proprio a Timpazzo. Si tratta di un provvedimento straordinario, che ha riguardato la sola giornata di ieri. C’è stata la disponibilità dei vertici della “Impianti Srr”, che gestisce la piattaforma integrata locale, con il successivo decreto regionale. L’amministratore della società in house e i tecnici hanno però posto la condizione che il conferimento totale non ricomprendesse organico oltre il dieci per cento. Il decreto ha autorizzato l’arrivo dei rifiuti dalle due isole dell’agrigentino, solo per la giornata di ieri. Negli ultimi mesi, da quando la discarica di Lentini non riesce più a rispondere come in passato, sono stati autorizzati altri conferimenti straordinari, sempre a Timpazzo e nel sistema Tmb.