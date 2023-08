Rifiuti, modello Taormina? Per De Luca è “una truffa”: “Presenteremo esposto contro Tekra”

Taormina. In città, il servizio rifiuti gestito da anni in proroga dalla campana Tekra si avvia al tramonto definitivo. Da ottobre, toccherà all’in house Impianti Srr occuparsi delle attività di raccolta e di tutti i servizi annessi. L’azienda campana è da tempo al centro di tante critiche, mosse anche dalla politica, proprio per via di un servizio svolto solo sulla base del minimo indispensabile, anche a seguito di un capitolato rimasto praticamente immutato per quasi dieci anni. Strade sporche, spazzamento che non viene effettuato regolarmente e tanti servizi che non si sono mai visti. Ora, la società campana è finita sotto gli strali anche del sindaco di Taormina Cateno De Luca. Il parlamentare regionale, leader di “Sud chiama Nord”, ha da poco reso pubblico l’esito di “un blitz” condotto nella notte tra le strade di una delle perle del turismo siciliano. Il modello Taormina, da tanti osannato, pare invece che si sia rivelato “una truffa”. Così scrive De Luca in un post sulla sua pagina facebook.