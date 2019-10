Rifiuti, nuova assemblea della Srr4: in Comune sì a smaltimento organico in due impianti privati

Gela. Si è conclusa nella tarda serata, la nuova assemblea della Srr4. I sindaci si trovano ad affrontare la costituzione della società in house, che avrà la gestione diretta del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e, a breve, probabilmente anche della vasca della discarica Timpazzo, in fase di completamento. Deve essere deliberata la nomina dell’amministratore. Dalla Regione hanno già chiesto di accelerare, così da adeguarsi ai dettami normativi, previsti in materia e più volte ribaditi dall’assessore regionale Alberto Pierobon. Nelle ultime ore, inoltre, in municipio, con le firme del dirigente e dei tecnici del settore ambiente, è stato autorizzato il conferimento della frazione organica, generata dalla raccolta differenziata, in due impianti di compostaggio privati, quelli gestiti dalle società catanesi Kalat e Raco, a Belpasso e Grammichele. Non essendoci più la disponibilità del sistema dell’azienda Ofelia Ambiente srl e con l’impianto di compostaggio di Brucazzi (dell’Ato Cl2), fermo per almeno una settimana a seguito della necessità di interventi di manutenzione, è scattato un doppio affidamento diretto, per somme inferiori alla soglia dei quarantamila euro.