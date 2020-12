Rifiuti, Pef trasmesso alla Srr: “Completato progetto per la gara pluriennale”

Gela. Il piano economico finanziario del Comune di Gela, che definisce la linea sui costi del servizio rifiuti, è stato trasmesso alla Srr4 e il consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco di Butera Filippo Balbo, lo valuterà per l’approvazione entro i prossimi giorni. “Poi, sarà trasmesso all’Arera che lo dovrà asseverare”, dice lo stesso Balbo. L’ultimo passaggio dovrebbe essere quello del consiglio comunale. Il cda della Srr, nel rispondere ai dettami della nuova normativa in materia, ha già approvato i Pef dei Comuni di Butera, Riesi, Delia e Piazza Armerina. Quelli di Gela e Sommatino si apprestano a seguire la stessa scia. Nelle scorse settimane, una società specializzata, scelta dalla Srr, ha fornito le nuove linee guida sulla redazione dei piani finanziari, affiancando i tecnici dei Comuni dell’ambito, impegnati nella redazione. Sul fronte del servizio, Gela, ma anche Niscemi, Riesi, Butera, Mazzarino, Delia e Sommatino, sono sostanzialmente nella stessa situazione. Tekra infatti procede in proroga, quasi forzata, dato che per il lotto di Gela cinque procedure di gara sono andate deserte, mentre per quelli di Niscemi e degli altri Comuni si è invece arrivati alla rottura con la Ecos srl di San Cipirello. L’azienda palermitana avrebbe dovuto avviare le attività entro il 15 dicembre, dopo una serie di precedenti rinvii. Martedì, il capitolo finale. I sindaci sono stati costretti a firmare nuove proroghe a Tekra, visto che la Ecos non è stata in grado di assicurare l’avvio entro le scadenze fissate. La prossima settimana, l’assemblea dei sindaci della Srr dovrebbe decretare la revoca del rapporto contrattuale con l’azienda palermitana e quindi sarà necessario avviare una nuova fase di gara “ponte”, in attesa di quella pluriennale. “Il progetto della gara da sette anni è stato completato – dice ancora Balbo – l’ultimo dubbio riguarda solo la centrale di committenza. La nostra intenzione sarebbe affidare gli atti ad Invitalia, ma la normativa prevede l’intervento dell’Urega regionale. E’ un punto che personalmente ho sollevato all’Anac e attendo indicazioni”.