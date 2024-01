Rifiuti, più ispettori ambientali: “Per rafforzare i controlli contro i trasgressori”

Gela. Diventeranno quattro gli ispettori ambientali che intensificheranno i controlli del territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti o l’illecito conferimento degli stessi. E’ quanto stato deciso ieri pomeriggio a conclusione di un vertice che si è svolto nella stanza del sindaco alla presenza, oltre che del primo cittadino, dell’assessore all’ambiente Ivan Liardi, del dirigente dello stesso settore Mario Picone e di funzionari dei settori ambiente e del Comando dei vigili urbani. Gli ispettori ambientali, tutti dipendenti comunali, potenzieranno l’attività di appostamento e controllo del territorio per prevenire e contrastare in maniera ancora più incisiva l’abbandono dei rifiuti. Il settore ambiente provvederà, inoltre, a contattare la Impianti Srr al fine di assicurare la presenza di un operatore per svolgere il servizio congiuntamente.