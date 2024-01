Musei, Greco chiede un sopralluogo: “Rientrino tutti i reperti”

Gela. Richiesta di incontro per verificare lo stato dei lavori del museo regionale e del Museo della Navigazione. Il Sindaco Lucio Greco ha chiesto un sopralluogo al direttore del Parco Archeologico, Luigi Gattuso e alla Soprintendente Daniela Vullo, alla presenza dell’assessore all’Identità Siciliana Francesco Scarpinato. Non solo, al Direttore del Parco è stato chiesto di far rientrare in città, per una graduale esposizione, tutti i reperti custoditi a Caltanissetta. Il professore Nuccio Mulè, cultore di Storia Patria, autore di diverse pubblicazioni e di battaglie culturali a difesa dei tesori del territorio, ha segnalato al sindaco l’elenco di tutti i reperti che non sono rientrati a Gela in questi decenni. Sarebbero oltre 900 le cassette piene di reperti che tra il 1999 ed il 2001 sono state trasferite al Museo di Caltanissetta da parte della Soprintendenza. Un numero di reperti archeologici enorme, che non è mai rientrato.