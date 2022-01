Rifiuti, “ricevuti solo atti della procedura”: Comune al Tar contro ricorso “Impianti”

Probabilmente, verrà inoltrata nei prossimi giorni, anche perché i tempi stringono. “Per il momento – aggiunge il sindaco – non abbiamo ricevuto nulla né abbiamo avuto interlocuzioni”. L’ingegnere Picone, anche di recente, ha ribadito “piena disponibilità”, precisando comunque che l’ultima parola spetta sempre all’amministrazione comunale. A Palazzo di Città, ieri, la giunta non ha però trascurato l’azione avviata dalla stessa “Impianti Srr”, che a dicembre ha deciso di rivolgersi al Tar Palermo, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza, con la quale il sindaco ha disposto la proroga a Tekra, fino a marzo. Nel provvedimento, il primo cittadino giustifica la decisione, tra le altre cose, precisando che “la società Impianti Srr non potrà dare inizio alla gestione in house del servizio in questione prima della data del 31 marzo 2022 e che ricorrono pertanto i motivi di urgenza per garantire, mediante provvedimento extra ordinem, la continuità del servizio”. Picone, per nulla d’accordo con quanto scritto da Greco, ha autorizzato il ricorso al Tar. “Le ragioni della proroga non sono certamente imputabili alla società Impianti Srr, ma al ritardo del Comune di Gela sia nell’affidamento del servizio sia nella scelta dell’utilizzo del servizio in house, come risulta dalla corrispondenza tra il Comune di Gela e la società”, si legge nel suo provvedimento. La giunta ha autorizzato la costituzione nel giudizio, stabilendo di individuare “un esperto avvocato amministrativista”.