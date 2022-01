Strisce blu, pubblicato il bando: servizio da un milione, “affidamento per tre anni”

Tutti numeri che, chiaramente, dovranno essere confermati, per un servizio che al municipio, negli ultimi anni, non ha mai assicurato troppi incassi. Tra i punti dell’affidamento, la presenza di almeno sei operatori, “tre per le aree A e B, uno per il parcheggio Arena, uno per rotazione del personale e un amministrativo”, si legge nella perizia. Il servizio ricomprende il solo parcheggio Arena. Quello Caposoprano pare non sia ancora nelle condizioni di poter essere pienamente in uso, a causa dei tanti danni. L’intera procedura di gara sarà coperta attraverso la piattaforma Asmel.