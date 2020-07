Rifiuti, Ugl scrive ad Ecos e Srr: “Indicare tempi certi per passaggio cantiere”

Gela. La gara per il servizio rifiuti è stata aggiudicata, almeno per i Comuni di Niscemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Delia e Sommatino. Ad oggi, però, non c’è mai stato un formale passaggio di cantiere da Tekra alla Ecos srl di San Cipirello, risultata aggiudicataria del lotto dei “piccoli” Comuni. Una situazione che non consente di programmare, mentre Tekra continua di fatto a portare avanti le attività in questi centri, così come a Gela, il cui lotto invece non è stato fino ad ora assegnato, per mancanza di offerte (sono cinque le procedure di gara già andate deserte). Una questione che i vertici della Srr4 affronteranno, giovedì prossimo, insieme ai sindacati. Alla Ecos e alla stessa Srr4 ha scritto la segreteria provinciale Ugl del settore servizi ambientali, con Orazio Caiola. Il sindacato chiede di avere un cronoprogramma preciso e una data certa sul passaggio di cantiere, nei Comuni di Niscemi, Mazzarino e Butera.