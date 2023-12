Rifiuti, vertice in Comune con Impianti e Srr: “Servizio positivo ma si può migliorare ancora”

Gela. Comune, Srr4 e Impianti Srr si sono riuniti oggi in municipio, rappresentati dai vertici, per un’ampia discussione dedicata al servizio di raccolta dei rifiuti, alla tutela e al decoro dell’ambiente e al tema delle piattaforme di conferimento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani. “In risposta – dice il sindaco Lucio Greco – alle numerose istanze che ci pervengono dalla politica e dalla cittadinanza, ho chiesto un impegno quanto più capillare e puntuale possibile alla Impianti Srr, atteso che la città è comunque migliorata e di molto rispetto alla precedente gestione. Sono richieste che nascono anche dai rilievi formulati, durante le interlocuzioni, dal Dec e dalla direzione lavori. Il giudizio è largamente positivo. Migliorare la città e renderla sempre più pulita e ordinata è comunque possibile e questa rimane la direttrice comune, sia dell’amministrazione municipale che dell’azienda alla quale abbiamo affidato il servizio”. Erano presenti per il Comune, oltre al sindaco Greco, l’architetto Rosario Città, i geometri Luigi Buttiglieri e Fabrizio Pellitteri; per Impianti Srr c’erano l’amministratore unico Giovanna Picone, la responsabile tecnica Grazia Cosentino e il consulente Diego Stagnitto. Per la Srr4 c’era il presidente, Vincenzo Marino. Collegati in videoconferenza l’assessore comunale all’ambiente, Ivan Liardi, e il dirigente Mario Picone.