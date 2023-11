Rilancio turistico e valorizzazione dei siti locali, le proposte del comitato “Host e Albergatori”

Gela. Nasce in città un comitato composto da host e albergatori. Il primo “vagito” in settimana e chi ne fa parte punta soprattutto ad allacciare rapporti con le istituzioni per un rilancio turistico del territorio. “La prima riunione è stata finalizzata a raggruppare tutti gli affittacamere, i titolari di case vacanza, B&b e hotel del territorio con la volontà comune di rilanciare l’offerta turistica e iniziare un lavoro di interlocuzione con l’amministrazione comunale, la sede provinciale, la sede della Regione e la soprintendenza, al fine di valorizzare e rilanciare le bellezze, le qualità e le enormi potenzialità del nostro territorio”, fanno sapere. Le proposte sono diverse. “Incentivare l’apertura dei siti archeologici; introdurre delle normative o comunque dei controlli volti a combattere l’attività del settore svolte in maniera abusiva; l’obbligo di possesso del Cir o Cin per lo svolgimento dell’attività; la possibilità di avere in gestione il chiosco di Piazza Umberto I così da trasformarlo in info–point per la possibile utenza; la realizzazione di visite guidate dei siti archeologici e turistici come già attualmente effettuate in forma del tutto volontaria e gratuita dal gruppo dell’associazione “Civico 111”; l’organizzazione di visite guidate a tutti i siti i interesse naturalistico come il Lago Biviere o il Parco adiacente alla Diga Comunelli; il ripristino dell’ascensore panoramico antistante Palazzo di Città che versa in uno stato fatiscente e deprecabile, diventato rifugio di senza fissa dimora che lo usano come alloggio notturno; la realizzazione e l’incremento di posti parcheggio auto e l’inserimento di rastrelliere per bici; l’incremento delle corse dei bus navetta per il traporto e il collegamento ai vari punti della città”.