Aggressione in pieno giorno, un ferito: è il secondo caso in pochi giorni dopo i fatti di via Sofrone

Gela. Un uomo ferito, probabilmente a seguito di un’aggressione in pieno giorno. I primi soccorsi sono stati portati in via Ippocrate, a poca distanza dall’ufficio postale. Il ferito sarebbe stato colpito almeno da un’altra persona. Non è chiaro se si conoscessero o se ci fossero state discussioni precedenti. Pare che abbia riportato escoriazioni e ferite dovute alle veemenza dell’aggressione.