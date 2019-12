Ringhiera nel vuoto sulla SS 626, 10 anni fa il crollo lungo il viadotto “Geremia II”

Sul crollo della campata del viadotto “Geremia II”, lo scorso aprile, a dieci anni di distanza, il tribunale di Gela aveva condannato solo una persona, l’ingegnere Francesco Lombardo, direttore dei lavori per conto dell’Anas. Era stato il giudice monocratico Tiziana Landoni ad infliggere una condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa, per disastro colposo e lesioni colpose. Gli studi evidenziarono un difetto delle fondazioni dei piloni che posano su un sottosuolo argilloso. La struttura era stata inaugurata appena tre anni prima del cedimento. “Ieri – incalza Ivan Squadrito – mentre passeggiavo in compagnia di don Aldo Contraffatto e un amico, abbiamo notato la ringhiera sospesa in aria. Una situazione allarmante che ci ha riportati al crollo di dieci anni fa. Ci chiediamo se possiamo continuare a stare tranquilli nel percorrere questa importante strada statale”. Dopo il cedimento la ss626, nel tratto compreso tra Gela e Butera, rimase chiuso fino al luglio 2012 evidenziando, successivamente, dislivelli anomali del manto stradale teatro di incidenti, spesso mortali.