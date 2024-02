Chimera ripropone la raccolta dei Raee, sabato sarà possibile conferire

Gela. Il primo conferimento dei Raee ha registrato un incredibile successo, con 1.500 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti. Un successo per l’ambiente e per la nostra comunità. Dopo il riscontro positivo, l’azienda Chimera riproporrà il conferimento dei Raee anche il 2 marzo, dalle 8:30 alle 12. Lavorare insieme per un ambiente più pulito e sostenibile, è questo l’auspicio. Proponiamo la lista dei materiali che si possono conferire durante l’evento. Bisognerà rispettare le indicazioni fornite per garantire una gestione efficace e responsabile dei rifiuti.