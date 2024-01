“Rinzivillo è ancora pericoloso”, confermato il 41 bis: le motivazioni della Cassazione

Gela. Non ci sono i presupposti per la revoca del carcere duro imposto ormai da anni al boss sessantaseienne Antonio Rinzivillo. Sono state pubblicate le motivazioni rilasciate dalla Corte di Cassazione. Non è stato accolto il ricorso presentato nell’interesse di Rinzivillo, da sempre considerato punto di riferimento dell’omonima famiglia di Cosa nostra. Il tribunale di sorveglianza di Roma, competente in materia, con ordinanza dello scorso anno, aveva respinto il reclamo. Sia i giudici della sorveglianza sia quelli di Cassazione, ritengono che il sessantaseienne, ergastolano per svariate vicende compresi omicidi, senza le restrizioni del 41 bis potrebbe riallacciare rapporti e ricucire contatti per sostenere la famiglia di mafia. Secondo i magistrati romani, come riportato nelle motivazioni, “il Tribunale di sorveglianza si è, infatti, soffermato sulla attuale operatività della associazione mafiosa di appartenenza, l’omonimo clan, attivo — come dimostrato da recenti operazioni di polizia (tra le quali quelle convenzionalmente denominate «Druso\Extra Fines» e «Camaleonte ») e dai provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria — sul territorio di Gela, nonché sul rilevante ruolo assunto da Antonio Rinzivillo, condannato all’ergastolo per reati associativi, anche in materia di narcotraffico, per numerosi omicidi e per i connessi reati in materia di armi”.