Riparte progetto Udc a Butera, Scichilone ha nominato Gambino e Palumbo

Butera. L’Udc, a Butera, riparte dai giovani. La conferma arriva dal coordinatore provinciale Silvio Scichilone che ha provveduto ad affidare la riorganizzazione del partito a Rosario Gambino (nuovo coordinatore cittadino) e a Luca Palumbo (suo vice). Il neo coordinatore è uno studente universitario, impegnato nell’associazionismo. Palumbo, invece, opera nella Grande distribuzione organizzata ed è diplomato in marketing e finanza. Fanno parte entrambi delle realtà cattoliche. “L’Udc a Butera, con Rosario e Luca, intraprende un nuovo inizio, con amici antichi e giovani neofiti, dialogante con i cittadini, interprete e consapevole delle difficoltà che Butera vive, in grado di creare un partito popolare, di ispirazione cristiana, con il cittadino al centro dell’azione politica – dice Scichilone – così da poter essere un punto di riferimento importante per tutta quell’area moderata che oggi non si riconosce in quella politica superficiale, priva di qualsiasi contenuto, lontana dai veri bisogni”.