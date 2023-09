Riqualificazione Montelungo, procedura gara stoppata: “Annullamento in autotutela”

Gela. Si erano già addensate nubi piuttosto oscure intorno al progetto di riqualificazione di Montelungo, finanziato attraverso il sistema di “Rigenerazione urbana”, con fondi Pnrr. Oltre cinque milioni di euro che pare rischino il taglio a seguito della revisione disposta dal governo nazionale. A fine luglio, l’amministrazione ha pubblicato l’avviso per l’appalto integrato e la procedura è comunque proseguita nonostante la richiesta di chiarimenti intanto inoltrata agli uffici ministeriali, così da avere un quadro certo del futuro dei fondi. Adesso, la procedura è stata annullata “in autotutela”. C’è stato uno stop non legato però all’incerto futuro del finanziamento quanto invece ad una più attenta disamina degli aspetti progettuali. Ci sono interventi, infatti, anche su un bene come la “masseria Montelungo” che rientra tra quelli “sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, si legge nella determina del settore governance e attuazione Pnrr. Quindi, non più un intervento classificato come “OG1” ma delineato come “OG2”, con tutte le conseguenze del caso sul bando iniziale. Ci sono state richieste per valutare attentamente, inoltrate al progettista.