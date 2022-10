Rischi terremoti e alluvioni, volontari Procivis in piazza per la prevenzione

Gela. Questa mattia in piazza Umberto I e domani ai muretti di Macchitella, la Procivis partecipa alla campagna nazionale della Protezione civile ‘Io non rischio’, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto e quello alluvione. L’iniziativa che si svolge in contemporanea con le altre 600 città italiane ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.

Una due giorni con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la campagna è il ruolo attivo dei cittadini, che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere sé stessi e l’ambiente in cui si vive.