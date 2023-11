Ritorno con vittoria per Mazzarri, il Napoli espugna Bergamo

BERGAMO (ITALPRESS) – Il Napoli torna a vincere dopo la staffetta in panchina tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri: a Bergamo finisce 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas, inutile il momentaneo pareggio da parte di Lookman nella ripresa. Tre punti fondamentali per i partenopei, altro ko interno per i bergamaschi dopo il 2-1 subito contro l’Inter. C’era curiosità di vedere il primo Napoli di Mazzarri, il nuovo tecnico subentrato a Garcia, al ritorno sulla panchina azzurra, ha confermato il 4-3-3 con Raspadori unica punta: Gasperini ha invece ritrovato De Ketelaere dal primo minuto, con Lookman e Koopmeiners a completare il reparto. Pochi spazi e tanti duelli a centrocampo: i primi venti minuti sono trascorsi senza troppe emozioni, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare il varco giusto. La prima occasione è arrivata con Pasalic, ma il colpo di testa del croato – su calcio di punizione battuto da Koopmeiners – è stato neutralizzato da Gollini. Gli uomini di Walter Mazzarri hanno trovato la rete al 34′ su colpo di testa di Rrahmani, il Var ha però annullato per via di una posizione di fuorigioco. Su un’azione fotocopia gli azzurri hanno trovato il vantaggio: al 44′ cross perfetto di Di Lorenzo, Kvaratskhelia coi tempi giusti ha beffato nuovamente la difesa orobica. Subito dopo Koopmeiners di testa ha sfiorato il pari, sul ribaltamento il Napoli è andato vicino al 2-0 con una tripla occasione. L’unica brutta notizia per gli ospiti è arrivata dall’infermeria, con Olivera costretto ad uscire per una grave distorsione al ginocchio (da valutare nei prossimi giorni). Nel secondo tempo la reazione dei padroni di casa è stata rabbiosa, l’ingresso di Ruggeri ha ribaltato l’inerzia: all’8′ Lookman, su cross di Hateboer, di testa ha superato Gollini per la rete dell’1-1. I nerazzurri hanno provato a spingere sull’acceleratore costruendo diverse occasioni pericolose, ma al 34′ della ripresa Elmas – dopo un errore in fase di costruzione di Carnesecchi – ha siglato la rete del nuovo sorpasso, sfruttando l’assist di Osimhen al rientro, dalla panchina, dopo un lungo stop. Inizia con una vittoria il Mazzarri-bis.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).