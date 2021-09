Ritorsione contro l’ex, in fiamme quattro auto e stabile danneggiato: giovane patteggia

Gela. Fu una notte di fuoco e di paura in via Livorno. Un anno fa, un rogo distrusse quattro automobili e danneggiò il prospetto di uno stabile. L’incendio si sarebbe potuto propagare ancora di più, ma l’intervento dei vigili del fuoco impedì conseguenze peggiori. Su quell’azione, gli investigatori hanno fatto luce, individuando il responsabile. Si tratta di un diciannovenne, incensurato. Davanti al gup del tribunale ha patteggiato, ad otto mesi di reclusione, con pena sospesa. La conferma è arrivata questa mattina, con l’accoglimento della richiesta avanzata dal difensore, l’avvocato Riccardo Lana. Da quanto emerso, avrebbe agito per una delusione sentimentale. Avrebbe preso di mira la vettura della famiglia dell’ex fidanzata. Le fiamme, però, in pochi minuti avvolsero altre tre auto, annerendo e danneggiando il prospetto dello stabile. I danni furono ingenti. Le indagini partirono, conducendo i poliziotti e i pm della procura sulle tracce del ragazzo. La difesa, comunque, ha anche spiegato che il giovane intende risarcire i danni causati.