Rosario Di Natale, poeta del nuovo millennio

Si tratta di un Concorso annuale internazionale organizzato dalla Aletti Editore per

scovare e valorizzare 6 poeti tra le tante centinaia di partecipazioni che affollano

questo concorso. Quindici poesie nelle quali si evidenzia il valore di ciascuno di

questi sei poeti messi a confronto. Come negli anni precedenti, al libro è stato dato il

titolo di un vento; alla raccolta del 2022 è stato imposto il titolo di Espero mentre la

silloge che riguarda il prof. Di Natale prende il nome di “La trama del tempo”,

essendo la sua poesia scolpita sull’asse del tempo, tra l’aspirazione all’infinito e la

precarietà del finito. Il libro, uscito appena qualche mese fa, vede la prefazione e la

presentazione di personaggi piuttosto famosi nel panorama letterario italiano.

Citiamo Alessandro Quasimodo (attore- regista, poeta e fine dicitore – figlio del

Nobel Salvatore Quasimodo), Francesco Gazzè, (celebrato poeta e paroliere), il

notissimo Alfredo Rapetti Mogol e lo stesso Giuseppe Aletti, poeta e critico

letterario. Insistentemente invitato a tradurre le sue poesia in georgiano, in arabo

ed infine in inglese, il prof Di Natale ha declinato momentaneamente l’invito, non

ritenendo ancora sufficiente il numero delle poesie già scritte. Nella breve biografia

di presentazione del libro, viene messo in evidenza quanto il prof. Di Natale sia

impegnato anche nella realizzazione di progetti di più ampio respiro: letterari,

cinematografici nonché di saggistica. Senza dimenticare, peraltro, la sua

impressionante, per numero e originalità, attività di aforista. Per gentile

concessione dell’autore, riportiamo una delle quindici poesie.

EDIPO

Altezza del dio e

bassezza della iena,

intelligenza fattasi orgoglio,

della Sfinge risolutore,

di un pietoso monte figlio,

dalla fiera non toccato sul Citerone

e, pari a Mosè e Semiramide,

e anche di Gilgamesh

un po’ dio e un po’ uomo,

la vita in dono avesti.

Del bel Crisippo

inconsapevole vendicatore,

a Pelope giustizia rendesti

nel valico stretto tra Delfi

e Daulide per gelida gloria.

Di verità cacciatore indefesso,

di tanti orrori perno,

di ogni male anfora,

del focolare amico non più

crepitanti fiamme vedi,

della luce di Antigone colmo,

ramingo non per conoscenza vai

ma per dolore che sopra l’umano va.

Un labirinto di alberi fu la tua sorte.

Chi ti accolse?