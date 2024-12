Nonno Rosario compie 90 anni, il Gela gli regala la maglia: “niente serie A, amo solo il biancazzurro”

Gela. Il regalo più bello glielo hanno fatto i nipoti, consegnandogli la maglia originale del Gela con il suo nome impresso ed il numero 90. Un numero non casuale che Rosario Di Pietro ha festeggiato insieme ai cinque figli Concetta, Arcangelo, Rocco, Massimo e Silvia ed ai dieci splendidi nipoti.

Un traguardo notevole per nonno Rosario, che da giovanissimo aveva giocato come portiere nella Sant’Agostino e nel Terranova dalla stagione 1958/59 e per 5-6 anni). Il “gancio” è stato una delle nipoti, che ha contattato l’avvocato Francesco Salsetta, responsabile della Comunicazione del Gela Calcio. Detto, fatto. Maglia biancazzurra pronta in pochi giorni e consegnata ieri durante la festa di famiglia, con tanto di dedica del club presieduto da Toti Vittoria e Marco Scerra.