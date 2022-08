Rubavano gasolio alla Tekra, operazione nel foggiano: arrestati due operatori

San Giovanni Rotondo. Tekra, l’azienda campana che ancora oggi gestisce in proroga il servizio rifiuti in città, svolge attività anche in altre Regioni della penisola. In settimana, è stata finalizzata un’operazione, condotta dai carabinieri a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Sono stati arrestati due dipendenti, accusati di rubare sistematicamente gasolio, a danno della stessa azienda. In un immobile, sono stati trovati nove bidoni da venticinque litri, colmi di carburante. Altri otto, invece, erano ancora vuoti. Gli spostamenti dei due sono stati monitorati dagli investigatori, sulla base di anomalie segnalate dai responsabili della società. Così, è stato possibile arrivare all’improvvisato magazzino allestito dai due operai della raccolta rifiuti.