Bruciata un’auto dei vigili, una agente “salva” le altre macchine

Gela. Poteva avere conseguenze ancora più gravi senza la prontezza di una vigilessa, in servizio al comando di via Ossidiana. L’incendio di sterpaglie proprio a ridosso dell’area che ospita la polizia municipale ha danneggiato una delle auto civetta, una Fiat Panda, che era in sosta in fila. Quando la vigilessa si è accorta del rogo che stava avvolgendo l’auto, l’ha immediatamente spostata ma le fiamme stavano per colpire tutto il parco macchine parcheggiato nell’area. Ha chiesto l’intervento dei pompieri ma nel frattempo, con le fiamme che si avvicinavano pericolosamente alle altre auto, trascinate anche dal vento, ha iniziato a spostarle una ad una. Il fuoco ha facilmente superato la recinzione in ferro, divelta da oltre un anno senza che sia mai stata sistemata.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. Non è chiaro se l’incendio sia stato conseguenza del rogo delle sterpaglie oppure la mano dolosa abbia preso di mira realmente il parco macchine dei vigili del fuoco.