Sale ancora il numero dei positivi al Covid, 33 nuovi casi: in totale sono 982

Gela.Sale ancora il numero di contagiati dal Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trentatré i nuovi casi, in isolamento domiciliare. Sedici, invece, i guariti. Così, la curva complessiva arriva a 982 positivi. La città, come abbiamo riferito, è sotto stretta osservazione, vista l’incidenza del contagio. Asp spiega che non ci sono nuovi ricoveri. In città, rimangono dodici.