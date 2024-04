Ospedale, Pizzardi: “Bene rafforzamento personale ma terapia intensiva deve essere operativa”

Gela. Il nuovo management di Asp, con la nomina del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, si trova in eredità una situazione generale, principalmente in città e nell’area sud del territorio, certamente non tra le più promettenti. Se da un lato, il manager sta cercando di rendere costanti nuove assunzioni per rafforzare l’organico; dall’altro ci sono impegni pregressi che devono diventare realtà pratica. “Sicuramente, le nuove assunzioni vanno nel solco utile al nostro ospedale – dice l’assessore Antonio Pizzardi che segue proprio l’ambito della sanità locale – ben vengano queste iniziative per migliorare. Però, non bisogna dimenticare che attendiamo l’avvio pienamente operativo della nuova terapia intensiva finanziata da Eni. L’ex manager Asp Alessandro Caltagirone aveva preso l’impegno di provvedere prima possibile. Peraltro, era stato comunicato che la piena operatività si poteva avere con gli arredi. Chiaramente, il nuovo manager Ficarra non ha responsabilità rispetto a questa vicenda. Però, anche a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, auspichiamo che la terapia intensiva parta da subito. Ad oggi, non è mai stata fornita una data precisa”.