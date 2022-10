Salvatore Bianca, che annata! Premiato al Festival della Cultura Paralimpica

Si è chiusa una stagione trionfale per Salvatore che nell’atletica leggera con 3 titoli italiani indoor di Ancona come Fisdir e Fispes nel salto in lungo, salto in alto e staffetta con la sua squadra anthropos. Successivamente ha vinto la tappa internazionale di Jesolo nel lungo poi ha conquistato tre titolo italiani a Molfetta, dove a fatto registrare il record italiano nel salto in alto. Titolo europeo nel salto in lungo ai giochi giovanile di pauluiati in Finlandia e infine terzo posto ai Summer games di Cracovia (Polonia) nel salto in alto. La scorsa settimana con la sua società ha vinto il titolo italiano a squadra a Bergamo.