Salvini “Meloni vuole abolire reddito di cittadinanza? Io lo cambierei”

ROMA (ITALPRESS) – “Il reddito di cittadinanza va cambiato”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite in tv di Mattino Cinque, risponde alla domanda se sia d’accordo con la leader di FdI, Giorgia Meloni, che propone di abolire il reddito di cittadinanza. “Lo darei – ha aggiunto Salvini – a chi non può lavorare per disabilità o invalidità, mentre per chi può lavorare e non vuole lavorare questi soldi li girerei alle aziende”. Quindi sul fisco, dice “Tassare la casa come vorrebbe qualcuno a sinistra e a Bruxelles sarebbe una follia, un suicidio. L’8 luglio scade lo sconto sulla benzina e come Lega siamo a lavoro col Governo per rinnovarlo per tutta l’estate”. Il leader del Carroccio ha poi ribadito la proposta “di una pace fiscale tra il fisco e gli italiani, che riguarda circa 16 milioni di Italiani”. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).