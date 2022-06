Disarmò il giovane che sparò al “Gb oil”, encomio per Incorvaia

Gela. Due anni fa, non esitò a disarmare il giovane che aveva fatto fuoco contro due licatesi, al culmine di una rissa, scoppiata all’interno del bar della stazione di servizio “Gb oil”. Ieri, nel corso della festa dell’Arma che ha celebrato i 208 anni di storia, un encomio è stato assegnato al carabiniere Giuseppe Sandro Incorvaia. Fu lui, infatti, a bloccare Paolo Quinto Di Giacomo, che per quei fatti è stato condannato in primo grado. Ieri, a Caltanissetta, nel corso della cerimonia ufficiale, Incorvaia ha ricevuto l’encomio alla presenza delle massime autorità e dalle mani del procuratore capo Fernando Asaro. Il militare fa servizio alla sezione radiomobile del reparto territoriale di via Venezia.