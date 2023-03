Sanità locale depotenziata, comitato: “Bugie da Asp e politica silente, uno squallido teatrino”

Da Palazzo di Città e fino alla Regione, non ci sono esenti da responsabilità. “Siamo stanchi delle solite scuse e bugie e del continuo “non vuole venire nessuno”. Non è vero, e siamo in grado di mostrarlo. Ma Asp e Regione possono umiliare Gela e i cittadini perché rappresentati, anzi non rappresentati, da chi ha il dovere di protestare e reagire in difesa dei servizi sanitari ospedalieri in città? Una politica silente dinanzi alla mortificazione che subisce la città nel vedersi scippata di un’importante, anzi vitale, struttura, a volte complice dei carnefici che non hanno né rimorsi né vergogna per quello che fanno. A questi signori, anzitutto al sindaco, massima autorità e responsabile della salute pubblica che cerca sempre di difendere e ringraziare coloro i quali sono carnefici dell’ospedale, con un atteggiamento che sembra il nonno che tenta di confortare il nipote che si deve rassegnare. Ma non solo. Consiglio comunale, deputati regionali, nazionali e senatori di questo territorio, rinnoviamo il nostro appello, non è la nostra impressione che l’ospedale funzioni meno del 50 per cento, è il sentore di tutti i cittadini, che giornalmente, sulla loro pelle, scoprono le carenze del Vittorio Emanuele. È arrivato il momento di smetterla con le recite e le disattenzioni, siete nei rispettivi posti e ruoli per rappresentare al meglio i vostri elettori, e finora, elettori e cittadini, abbiamo assistito solo ad uno squallido teatrino. Non crediamo alle bugie dell’Asp, che sostiene che i medici a Gela non vogliono venire, perché abbiamo scoperto che è solo una squallida scusa. Non tolleriamo questa situazione, che mina alla credibilità delle istituzioni e alla salute dei cittadini. Questa città, che ha già subito tragedie sanitarie, non merita tutto questo. Siamo pronti a ritornare a protestare per una sanità equa”, concludono Carfì e Franzone.