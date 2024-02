Sanremo 2024, buona la prima?

Gela. Il festival della canzone italiana che ogni anno si svolge a Sanremo è ormai diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani. Per una settimana ci si trasformai in critici musicali ed esperti di moda. Tanti i temi importanti portati sul palco per la prima serata: dal tema del suicidio dei La Sad al “cessate il fuoco” di Dargen d’Amico, passando per il ricordo di Giògiò con la toccante lettera della mamma del musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young, ucciso lo scorso agosto a Napoli. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa hanno pensato del primo appuntamento del 74 festival sanremese.

In molti sono riusciti a seguire anche il dopo festival, altri non sono arrivati a metà.Il programma riscuote maggior successo tra i più grandi mentre gli under 25 non rinunicano all’uscita con gli amici.I più nostalgici non guardano più il festival perchè non gradiscono la scelta dei cantanti da parte del direttore artistico, ne tantomeno le canzoni.

Grandi apprezzamenti par Marco Mengoni, vincitore del festival 2023, che arriva sul palco arriva dell’Ariston munito di tutti gli strumenti per prevenire eventuali emergenze al festival.