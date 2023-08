Sarà il Paternò il primo avversario del Gela in campionato

Nel frattempo, sembra che la squadra sia al completo e in una buona condizione fisica, guardando soprattutto il risultato della gara contro il Mazzarrone, finita sul campo con il risultato di 4-1 per i biancazzurri, guidati dalla tripletta di un Simone Abate in stato di grazia. La formazione vista contro il Mazzarrone sarà con ogni probabilità quella che vedremo durante la stagione, salvo qualche modifica che apporterà mister Fausciana. Tra i pali vedremo infatti Armando Di Martino, reduce da un’ottima stagione al Gela FC proprio in Eccellenza, e Andrea Basso a fargli da vice. In difesa vedremo probabilmente Bellomo, Tuvé, Minolfi e Trentacoste, schierati titolari in Coppa, oltre che il veterano Raffaele Gambuzza, lo spagnolo Cejudo Martinez e il classe 2003 Joele Golisano, reduce da una grande stagione in Promozione. A centrocampo titolari contro il Mazzarrone Alves, D’Amico e Azzolina, giovane 2006 che l’anno scorso ha fatto vedere grandi cose nella prima parte di campionato. In attacco i biancazzurri potranno contare su Abate e Lo Giudice, reduce da una grande stagione con il Mazzarrone conclusa con 10 gol e la bellezza di 15 assist. A fare da jolly nel reparto offensivo saranno a disposizione del mister Samuele D’Agosto, anche lui titolare in Coppa, Federico Amaya, nuovo arrivato dall’Enna, e il classe 2003 Patrick Caci. Avranno sicuramente un minutaggio importante anche Piero Tomaino, l’anno scorso al Gela FC, con cui ha vestito anche la fascia da capitano, Nicolò Di Bartolo, rientrato dal prestito in Lombardia, e Davide Pesetti, terzino classe 2005 arrivato quest’estate dal Palermo.